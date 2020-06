Positano, il micio “occhitristi” di Montepertuso affidato in cura all’Asl

Positano, Costiera amalfitana. Dopo qualche tentativo, il micione “occhitristi” che si trovava in piazza Cappella a Montepertuso è stato affidato alle cure dell’ASL veterinaria.

Verrà curato nel migliore dei modi e sterilizzato. Un ringraziamento particolare va ad Antonio Barba e alla mamma Maria, – dice Giulia Cuccaro senza i quali non sarei riuscita a portare a termine positivamente questa giornata impegnativa.

Grazie a tutte le persone di Montepertuso che hanno dato e daranno un contributo per la nostra associazione, grazie a loro potremo continuare una terapia specifica per questo gatto se ce ne fosse bisogno e fare una profilassi specifica per gli altri gatti che sono stati in contatto con lui, se venisse confermata bla diagnosi virale. Speriamo di riuscire a fare sempre di più.

Intanto, in salumeria Marrone, è stato messo un salvadanaio per la raccolta delle offerte al fine di sostenere le spese mediche e veterinarie. Anche un piccolo contributo può fare la differenza!