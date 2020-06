Positano, il cordoglio del sindaco De Lucia per la scomparsa di Giorello: “Il suo ricordo non svanirà mai”

Positano, Costiera amalfitana. Ieri tutta la nazione ha dovuto assistere alla sconvolgente perdita del filosofo Giulio Giorello. Da quanto si è appreso, era stato ricoverato per il coronavirus circa un mese fa al Policlinico da cui era stato dimesso da una decina di giorni. Ultimamente la sua situazione era peggiorata fino a quando il suo cuore non cessato di battere. Una perdita enorme anche per Positano, dove presiedeva il premio di Giornalismo Civile di “Mare, Sole e Cultura”, la rassegna che Enzo D’Elia, con il sostegno del Comune e della famiglia Cinque e Attanasio portava a Positano in Costa d’ Amalfi.

Anche il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia, esprime il suo cordoglio attraverso un ricordo sul suo profilo Facebook, che riportiamo di seguito.

Oggi l’Italia tutta perde un grande uomo, Giulio Giorello, – scrive De Lucia – amico e amante della nostra città, per tanti anni ci ha onorato della sua presenza nelle serate della rassegna di “mare sole e cultura”. Siamo affranti per questa perdita, ma il ricordo di una personalità così grande non potrà mai svanire nei nostri cuori.

La redazione di Positanonews rinnova le proprie condoglianze alla famiglia Giorello e si unisce al messaggio di cordoglio del sindaco De Lucia.