Positano. Il 15 giugno inizia la Stagione Estiva di Lucibello! Dopo il periodo di forzato lock down imposto per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, finalmente, in questa nuova fase, sono molte le attività che stanno riprendendo il loro lavoro. Tra queste, a Positano, in Costiera Amalfitana, a partire dal 15 giugno, inizierà la Stagione Estiva anche di Lucibello, “Nati per vivere il Mare”, del quale riprenderanno i servizi nel pieno rispetto delle norme previste. Tramite loro sarà, infatti, possibile trovare Qualità, Passione e Sicurezza.