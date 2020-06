Positano, il 15 giugno commercio ambulante vietato per la festa del Patrono San Vito

Positano, Costiera amalfitana. La festa del Patrono San Vito si avvicina e l’amministrazione comunale della città verticale pensa a tutti i provvedimenti possibili per ridurre al massimo la possibilità di contagio, anche se Positano e la Costiera amalfitana si sono dimostrate immuni al coronavirus durante la fase più dura dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco Michele De Lucia ha firmato l’ordinanza n.16 con la quale è fatto divieto, per la giornata del 15 giugno, di commercio ambulante in forma itinerante sul territorio comunale. “Il 15 giugno ricorre la festa del Santo Patrono San Vito, e si rende necessario adottare misure per evitare gli assembramenti.” Scrive lo stesso comune di Positano su Facebook.

Inoltre “Ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale.”