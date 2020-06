Positano, IC Porzio: “Viaggiando nella Costituzione” e “Tra mare e monti”, i progetti delle classi V prima del lockdown

Gli alunni delle classi V della Scuola primaria di Positano, prima del lockdown, avevano lavorato a lungo sulle UDA “Viaggiando nella Costituzione” e “Tra mare e monti: alla scoperta dell’Area Marina Protetta Punta Campanella”. Due tematiche che sono state affrontate anche durante la DAD, sia con il richiamo continuo ad alcuni importantissimi articoli della nostra Costituzione (artt. 1-3-4-9-11-32-34) sia con la visione di video, di conversazioni guidate per sviluppare sempre più la consapevolezza dell’importanza di tutelare il nostro paesaggio e il nostro patrimonio storico e artistico. I due progetti sono stati dai ragazzi, sotto la guida delle maestre Elisabetta Volpe, Antonella Mascolo e Luigia Tedesco.

“Gli alunni sono stati guidati nella lettura attenta dei Principi fondamentali della nostra Costituzione – scrivono le docenti dell’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio – Sono stati validi supporti due testi in formato digitale: “La Costituzione Italiana raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti e “La Costituzione Italiana spiegata ai bambini” di Ottavio Marotta. Sono scaturite lunghe conversazioni sull’importanza di questo prezioso documento e sui diritti e doveri dei cittadini.

I prodotti finali sono stati un quadernino personale di ogni alunno dal titolo “Via della Costituzione n. 139” con appunti e disegni sui principali articoli della Costituzione e un libro dal titolo “POETI…AMO LA COSTITUZIONE”, frutto tutto della fantasia degli alunni che hanno inventato rime e versi, lavorando a coppie, a gruppi, a classi aperte.

In ambito storico -geografico hanno realizzato un lap-book sull’ordinamento dello Stato Italiano. Dopo aver ricercato notizie sull’origine della nostra Costituzione, gli alunni hanno letto e spiegato gli articoli relativi all’ordinamento dello Stato e ai simboli della Repubblica realizzando dei template.

La visione di video, la ricerca di immagini e informazioni in un lavoro di cooperative learning sono state di grande importanza per la realizzazione del dépliant sull’Area Marina Protetta Punta Campanella. Quest’ultimo lavoro è stato fondamentale per affrontare, poi, la problematica dell’inquinamento del mare, soprattutto a causa della plastica, trattato durante la DAD”.