Positano. I festeggiamenti per San Vito, il Santo Patrono: Santa Messa e Processione sull’atrio – DIRETTA

In data di oggi, 15 giugno, a Positano, in Costiera Amalfitana, si festeggia San Vito, il Santo Patrono della città. La gioia e le celebrazioni, quest’anno, non sono state fermate neanche dalla pandemia del Coronavirus, che ha soltanto sfiorato la Costa d’Amalfi. Nonostante, dunque, le norme da rispettare, i festeggiamenti hanno avuto luogo, grazie anche all’intervento dei volontari, che hanno organizzato il tutto secondo le regole da seguire per limitare il contagio del virus.

Come previsto dal programma, nel corso della giornata sono state celebrate le Sante Messe in diversi orari: alle 7.30, alle 8.30, alle 9.30 ed alle 11.00. Alle 18.30, invece, il Santo Rosario e Coroncina a San Vito. Al termine della Messa Solenne e del San Vito Community si è svolta la processione sull’atrio della Chiesa.