Positano ha aperto tutto, la Costa d’ Amalfi è ripartita. Arrivano gli stranieri: Ora assumete tutti

Positano ha aperto tutto, la Costa d’ Amalfi è ripartita. Ora assumete tutti. Non solo il sabato, con la Costiera amalfitana strapiena, in particolare Positano, dove sia sabato, che domenica, i parcheggi sono stati tutti pieni ed esauriti già ad ora di pranzo. Il segnale positivo si è visto già da venerdì , con tanta gente, ma sopratutto ieri sera.

Per le spiagge non ci vuole molto a farle riempire, anche grazie alle misure di contenimento per il coronavirus covid-19, ieri hanno lavorato tutte, da Laurito beach ad Arienzo e Fornillo, non solo la Spiaggia Grande. La vera novità è che è stata la prima domenica sera con il pienone , dai ristoranti di Fornillo alla Spiaggia Grande, passando per l’incantevole Palazzo Murat, che ospita lo staff del Next2, fino alla Cambusa e al Rada, era l’assalto ai ristoranti. Qui tutti cucinano bene e si sa.

Ma non si tratta solo di ristoranti, le strutture ricettive cominciano a riempirsi, difficile trovare un posto al Palazzo Murat dove siamo passati, ma abbiamo visto già gente al Covo dei Saraceni.

Crediamo che sia ora che si provi ad assumere tutti, almeno per questi ultimi mesi d’estate. Ce la possiamo fare, ce la faremo, anzi ce la stiamo facendo.

Non è il turismo americano miliardario, che siamo sicuri tornerà, ma cominciano a venire gli stranieri, un venti per cento di europei, i segnali ci sono.

Anche i servizi devono fare la loro parte, il paese deve aumentare l’accoglienza ed il trasporto pubblico anche di sera. Programmare eventi, nel rispetto delle misure, promuoversi in Europa e in Italia, in questo ci sta dando una mano la Rai e i media nazionali, darsi da fare il più possibile per destagionalizzare.

Forza Positano.