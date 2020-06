Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale pubblica un importante avviso riguardo l’improvvisa sospensione del servizio idrico, ecco le zone interessate.

ATTENZIONE: a causa della rottura di una tubazione idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 09.00 alle ore 14.00 nelle zone di via Tagliata, via Campola, via Gradoni.