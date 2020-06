Positano. Grande successo del ristorante La Cambusa, tra i migliori in Campania dove mangiare a base di pesce. Dopo il periodo di forzato lock down, durante il quale i cittadini dell’intera Italia sono stati costretti nelle loro abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per situazioni di comprovata necessità, lavoro e salute, finalmente in questa nuova fase sono molte le attività in ripartenza. Tra queste, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si conta il ristorante La Cambusa, luogo magico nel quale creare ricordi, non soltanto per l’ottimo cibo, ma anche per il personale e l’atmosfera perfetta. Il ristorante La Cambusa, anche nel rispetto di tutte quelle norme e regole da seguire per limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus, si conferma una sicurezza: grande il successo ottenuto anche in questo periodo, è considerato uno dei posti migliori nell’intera Campania dove mangiare a base di pesce, con prodotti di qualità e sempre freschissimi ed impiattamenti originali.

In vetrina è possibile ammirare il pesce fresco di giornata, fattore che contribuisce a rendere La Cambusa un luogo unico, vista anche la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci, nella zona di Marina Grande.

Il ristorante La Cambusa delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera, compresi i vip da tutto il mondo, nel rispetto della tradizione locale, della genuinità dei prodotti e della disponibilità.