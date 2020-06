Positano, grande successo del pre-opening di Villa Tre Ville Beach Resort

Grande succeso a Positano per il pre-opening di Villa Tre Ville Beach Resort, che in questo fine settimana ha segnato un’altra importante riapertura nella Perla della Costiera Amalfitana. In quest’angolo di paradiso, dove insieme alla spiaggia c’è un ristorante che si fonde con il paesaggio, troviamo all’opera gli artefici di questo grande rilancio.

Con il pre-opening del resort 5 stelle lusso si è potuto vedere all’azione chef Vincenzo Castaldo, già punta di diamante di Don Alfonso 1890 come excutive chef: attualmente food director del gruppo The Heritage Collection, vanta una carriera prestigiosa passando dal The French Laundry a fianco dello chef Thomas Keller al lussuoso yacht Christina Onassis.

Insieme al cuoco napoletano c’è anche Antonio Mellino, chef giramondo che decolla con il suo “Quattro Passi” a Nerano: considerato tra i migliori ristoranti al mondo dal Times, ottiene due stelle Michelin nel 2011. Mellino è anche il papà del cocktail “Nerano”, premiato nel 2007 al Mandalay Bay di Las Vegas dalla Southem Wine and Spirits of Nevada.

A fare invece da Cicerone nella vasta selezione di etichette di vini della casa, c’è Arturo Terminiello, sommelier della vicina Praiano, con un’esperienza ventennale nelle più importanti strutture ricettive della Costa d’Amalfi, come Palazzo Murat a Positano, il Flauto di Pan a Villa Cimbrone di Ravello e attualmente anche Borgo Santandrea, luxury hotel ad Amalfi.