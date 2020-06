Positano, grande notizia: riparte il Music on the Rocks! Incontro positivo con De Luca -ANTEPRIMA

Una grande notizia che siamo riusciti ad avere in anteprima esclusiva. Il “Music on the Rocks” di Positano è pronto a ripartire. C’è stato un incontro proficuo con il governatore De Luca, al quale ha partecipato il patron Peppe Russo: “La gente ha voglia di divertirsi, in maniera sana”, ha dichiarato.

Insomma, una notizia davvero positiva, considerando che si tratta di attività molto importanti sul territorio, che smuovono l’economia e creano comunque sia grande attrattiva. Al momento non ci sono ancora disposizioni ufficiali, ma come confermato da Peppe Russo in esclusiva, l’accordo è vicino: ci sarà anche un altro incontro in settimana per capire delle direttive concrete e precise. C’è comunque grande ottimismo.

Il locale, ricordiamo, ormai è diventato un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo, ed è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana, in special modo dopo il rinnovamento tanto voluto da Peppe Russo.