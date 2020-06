Positano, gli albergatori: “per ora si lavora solo nei weekend”

Abbiamo sentito gli albergatori di Positano, per capire come stanno lavorando. “Stiamo lavorando anche con le prenotazioni last minuti – ci dicono gli addetti ai lavori del settore – ed in questo momento stiamo accettando di tutto, quindi c’è anche chi può disdire all’ultimo momento, a causa del tempo, insomma tutto ciò che riguarda un flusso di turismo tipicamente italiano”.

“Stanno cominciando anche a venire turisti dall’estero – ci spiegano gli albergatori – ma sicuramente non gli americani e gli australiani, che si prevede che arriveranno tra settembre e ottobre. Le prenotazioni sono concentrate tutte nel fine settimana e pochissime durante la settimana, però continua a vedersi qualche spiraglio: ci sono prenotazioni più lunghe già da luglio, con agosto e settembre”.

I turisti americani e australiani, che rappresentano il principale target di Positano, non verranno per il momento a causa delle restrizioni imposte dal lockdown, che si prevede che non saranno allentate prima, e per il blocco dei voli. Dall’Europa invece la situazione è in evoluzione. Il problema principale nel settore alberghiero in questo momento resta quello lavorativo, con assuzioni ridotte del personale.

Non tutti i lavoratori sono stati assunti, alcuni alberghi hanno scelto di fare l’impiego di carattere verticale: si cerca di dividere infatti il personale in base agli orari e ai giorni, insomma si sta attuando una sorta di time sharing per cercare di impiegare tutti, con accordi interni che vengono presi anche tra il personale stesso per lavorare. (Foto Giuseppe Di Martino)