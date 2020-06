Positano, Giuseppe Rispoli torna nella città verticale: “Sono emozionato”

Positano, Costiera amalfitana. L’attore Giuseppe Rispoli fa ritorno nella sua città d’origine dopo tre mesi di lockdown trascorsi lontano dalla città verticale. L’attore positanese ha raccolto tutte le sue favole in un libro per raccontare la sua quarantena alla quale, non a caso, ha attribuito il titolo di Favolemia (giocando con il nome Pandemia).

Devo dire la verità, sono emozionato a tornare nel mio paese – scrive Giuseppe. Ritorno dopo i tre mesi di “quarantena” dove tutti ci siamo un po’ fermati, costretti a stare in casa per un’epidemia che non lasciava scampo. Per una pura casualità, visto che non ho mai scritto nulla se non testi brevi, ho cominciato a raccontare delle favole ispirate dal mio paese d’origine, Positano, ed è stata una cascata di parole e fantasia che prendeva vita sul mio iPad. Sono favole semplici dove traspaiono tutti i miei ricordi e le mie emozioni vissute a Positano. Quest’ultime sono arrivate al cuore di molti e ne sono lusingato… Grazie a tutti e soprattutto al nostro paese vasato d‘’o sole e d’’o mare…