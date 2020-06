Positano. Giuseppe Rispoli all’Hotel Pasitea: “Non pensavo di avere tutto questo successo, sono contentissimo”.

L’attore Giuseppe Rispoli, dopo averci fatto compagnia durante il lungo periodo della quarantena con le sue favole ambientante nella sua Positano, ci dà appuntamento, a partire dalle ore 19 di questo pomeriggio di domenica 14 giugno, all’Hotel Pasitea di Positano, per presentare finalmente il libro “Favolemia”, all’interno del quale sono state raccolte tutte queste bellissime favole.

“Mi sento benissimo, non pensavo di avere tutto questo successo e sono contentissimo di quello che sta succedendo, perché è una cosa per me nuova. Ringrazio tantissimo Positanonews, che aveva sempre un articolo per me, che mi incitava, mi raccontava, mi spiegava. Mi dispiace solo che non ho potuto fare una presentazione ufficiale raccontando anche qualche favola, perché fino al 15 non dovremmo fare nulla, nessun assembramento, nessun evento”.

“C’è un protocollo per quanto riguarda gli attori teatrali, secondo il quale dovranno usare i guanti quando andranno in scena. Non so se rimarrà così”.