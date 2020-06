Positano, giovedì 11 giugno in via Pasitea interruzione elettrica per lavori fino alle ore 12

Positano, Costiera amalfitana. Giovedì 11 giugno, dalle 9:30 alle 12:00, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del Comune di Positano per lavori di manutenzione degli impianti nelle vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v pasitea 84a, da 98 a 102, da 106 a 108, da 112 a 114, da 118 a 122, da 128 a 132, da 148 a 152, da 156 a 164, 172, da 194 a 196. da 200 a 202, da 208 a 212, 15, 19, 51, da 55 a 57, da 61 a 65. 69, da 77 a 79. da 85 a 89, da 93 a 107, 113, 123, sn

v genoino trara 16. da 20 a 22, 42, 49, da 61 a 73, da 79 a 89

viw pasitea da 122 a 124, 210/a, 344, 91

v gliadioli da 4 a 8, da 14 a 24,1

v gallinola 45, 83, sn

v oleandri da 7 a 9

v monte 5

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.