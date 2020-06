Positano. Fusco: “Paese aperto. Ora allunghiamo fino a Natale”. Il vicesindaco di Positano, in Costiera Amalfitana, ed assessore al turismo Francesco Fusco, ci ha parlato degli stabilimenti balneari a Fornillo ed Arienzo che, dopo il periodo di forzato lockdown, hanno riaperto proprio nel corso di oggi e della ripartenza turistica di un Paese che, finalmente, sta cominciando a muoversi ed a rinascere. “L’importante è che si ricominci tutti quanti con il piede giusto. Io dico che, chiaramente, è stato un periodo particolare, ed ancora è un momento per certi versi particolare, perché Positano, come sappiamo tutti, vive con il turismo internazionale, però già che ci sia questa voglia di ripartenza e di ricominciare è un qualcosa di estremamente importante. Come abbiamo visto, oggi gli stabilimenti hanno quasi finito di montare ed hanno aperto le proprie spiagge”.

“A Positano anche gli alberghi stanno man mano riaprendo, da luglio penso riapriranno tutti. Questa può essere un’occasione da non perdere per cercare effettivamente di destagionalizzare il nostro turismo. Anche perché a noi manca veramente pochissimo, sono in realtà venti giorni quelli in cui il Paese rimane chiuso per non arrivare poi al 6 gennaio. Io dico che deve essere un must quello di arrivare almeno al 6 gennaio e credo che stavolta ci può essere una motivazione in più. Un’altra cosa importante è che i Paesi della Costiera Amalfitana facciano una rete e che organizzino una serie di eventi importanti ciascuno per la propria parte, in modo tale che possano essere tutti quanti uniti e dare la possibilità a chi viene anche in inverno di poter assistere a degli eventi durante tutto il periodo invernale in tutte le parti della Costiera, in modo tale che chi viene qui in Costiera sa che a Positano c’è quel giorno quell’evento, a Maiori quell’altro evento, ad Amalfi un altro ancora, a Ravello quell’altro evento ancora. L’eccellenza deve fare da traino”.