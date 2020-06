Positano festeggia San Vito, gli auguri del sindaco De Lucia

Positano, Costiera amalfitana. Come da tradizione la città verticale oggi festeggia il Patrono San Vito. A tal proposito, in occasione di una festa che Positano non ha potuto celebrare come da consuetudine a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il primo cittadino Michele De Lucia rivolge così gli auguri a tutta la comunità e coloro che si chiamano Vito:

Porgo a tutti Voi gli auguri per la festività del nostro Patrono San Vito, e auguri a tutti coloro che portano questo nome.

Come già saprete quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, si terranno solo le celebrazioni religiose in chiesa, senza la consueta processione e successiva festa. Oggi sarà comunque una giornata di festa e di gioia per tutti noi, un’occasione per riscoprire la bellezza e l’intimità della preghiera e della fede.