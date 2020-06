Positano, festa per San Pietro e Madonna delle Grazie: Comune vieta commercio ambulante

Il Comune di Positano si attiva in vista di alcune feste importanti. In particolare, per le ricorrenze del 29 giugno, festa per San Pietro, e quella del 2 luglio, festività in onore della Madonna delle Grazie nella frazione di Montepertuso, si è reso necessario adottare misure per evitare gli assembramenti, e sono state emanate due ordinante con cui, si legge, è fatto divieto, per le giornate del 29 giugno e del 02 luglio, di commercio ambulante in forma itinerante.

Si legge nell’ordinanza: “Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ritenendo necessario contenere al minimo ogni possibilità di contatto e di assembramento in occasione della Festività della Madonna delle Grazie cadente il 02 luglio 2020;

Ritenuto, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare per tale evento disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure idonee ad assicurare il rispetto del divieto di assembramento;

Ritenuto, conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte a ridurre il rischio di assembramenti ed il conseguenziale possibile contagio e conseguentemente di sospendere temporaneamente per il giorno 02 luglio 2020, le attività di commercio ambulante in forma itinerante sulla strada provinciale 425 località Montepertuso.

Ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell’art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva caratterizzata da un’elevata incontrollata capacità di diffusione”.