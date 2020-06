Positano-enogastronomia, Emanuele Sepe e Mario Gregorio: “95% di fatturato in meno. La Costiera amalfitana non sorride”

Abbiamo incontrato a Positano Emanuele Sepe, dell’azienda Bellagaia srl, la quale si occupa di enogastronomia e Mario Gregorio, titolare dell’azienda “colli di Castelfranci”. Questi due esperti del settore, colonne portanti potremmo dire, ci hanno illustrato il momento particolare che si sta attraversando.

“Siamo un’azienda a conduzione familiare, nata nel 2002, produciamo principalmente Fiano, Greco, Aglianico – ha dichiarato Mario Gregorio – Stavamo andando benissimo prima del lockdown, ma l’emergenza Coronavirus ha portato un danno di fatturato di almeno il 95%”. L’azienda oggi conta oltre 25 ettari coltivati suddivisi sul territorio di Castelfranci. La gestione, pur essendo familiare, è molto curata: la parte enologica, ad esempio, è affidata ad una figura precisa, così come il reparto commerciale e la parte tecnica.

“Vale un po’ per tutti – sostiene Sepe – La cifra è alta, la percentuale è molto alta. Noi lavoriamo al 90% con i turisti stranieri qui in Costiera Amalfitana e quindi siamo rassegnati a perdere un anno di lavoro. Non riesco a quantificare il giro d’affari legato ai vini in Costiera, ma si parla sicuramente di milioni di euro”.