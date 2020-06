Positano, ecco lo splendido yacht a vela Elise Whisper -FOTO

Continua la maratona di splendidi yacht che attraccano a Positano. Ogni anno, il porto della perla della Divina vede arrivare tantissime navi di lusso da tutto il mondo: da qualche settimana stanno facendo capolino, anche se ancora non come gli altri anni per ovvie ragioni, già le prime imbarcazioni di lusso.

Ultimo arrivato, come potete vedere dalle immagini, è lo spettacolare yacht a vela Elise Whisper. Un’imbarcazione che può ospitare fino a 8 persone in 3 camere, tra cui una master suite, 2 cabine doppie e 1 letto pullman. È in grado di trasportare a bordo fino a 3 membri dell’equipaggio per garantire sicurezza e comodità.

E’ lunga circa 23 metri, ed è stata costruita da Southern Wind e varata nel 2001. Il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa nave di lusso sono opera di Reichel-Pugh. L’interno dello yacht è stato progettato da Nauta Yachts.