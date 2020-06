Positano, ecco il primo traghetto dopo il lockdown! – FOTO

Un’immagine che, in altri tempi, non avrebbe detto molto, ma che ora ha sicuramente un significato più importante. Abbiamo fotografato il primo traghetto che arriva a Positano in seguito a questo periodo di lockdown: la foto è stata scattata dalla spiaggia di Fornillo.

Si tratta di un traghetto dell’Alicost il quale è giunto al molo di Positano ed è poi ripartito in direzione Salerno.

Ancora un piccolo assaggio di ritorno alla normalità per un paese come Positano che fa del turismo il suo cavallo di battaglia. Che possa essere solo l’inizio.