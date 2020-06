Positano. E’ riaperta la Fattoria Trattoria La Tagliata a Montepertuso

Positano ( Salerno ) . La #goodnews , ci deve essere almeno una al giorno anche più nel giornale per la Costiera amalfitana e per la Penisola sorrenitna . La bella notizia la abbiamo saputa questa mattina a Monteperuto riapre la Fattoria Trattoria “La Tagliata” , “Laurel Leader Call” che stilano una classifica delle 10 migliori esperienze culinarie vissute durante l’anno precedente la ha messa fra queste. Non dimentichiamoci Schroeder leader tedesco, ma anche Richard Gere, insomma un locale amatissimo da grandi personaggi. Dora e Luigi Barba sono il “cuore” e le radici di questa splendida famiglia a cui siamo particolarmente legati per ragioni di affetto e di dna. La notizia della riapertura ci ha riempito di gioia.

Enzo e Peppe , i figli, sono ragazzi seri e lavoratori come non pochi, con grandi sacrifici e sforzi mandano avanti questa attività che da tante soddisfazioni a loro , ma anche ai clienti. Qui si sta sembre benissimo, un’aria stupenda, un panorama eccezionale sul golfo della Costa d’ Amalfi fino ai Galli, a pochi passi dal Sentiero degli Dei, l’atmosfera di altri tempi, un vino e cibo terapeutico dopo questi momenti difficili.

Una ripartenza che porta allegria e ottimismo. Da non perdere. Consigliabile come sempre la prenotazione. Enjoy 089 875872

