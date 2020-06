Positano. E’ morto Sisto Montagna. Una notizia che giunge in tarda nottata, siamo ancora increduli e sgomenti. Sisto, volto noto nella cittadina della Costiera amalfitana, ultimamente faceva l’ NCC a Sorrento. Ci fermava sempre a chiacchierare, a volte a lungo, sui vari retroscena del paese, in particolare politici, a cui era interessato. Con noi è sempre stato gentile, ci venne anche a prendere all’aereoporto a Napoli, di ritorno dal convegno dei giornali online a Varese. Non mancava mai di offrirci un caffè, era instancabile con la sua vettura avanti e indietro fra la Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento, Napoli, Roma, Pompei. Tante traversate, come tante traversie nella vita, che ti sia lieve la terra Sisto.