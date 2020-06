Positano è accoglienza, tolleranza e solidarietà. Ecco i motivi dell’iniziativa #Positanononsilega . A spiegar la manifestazione il giovane Vito Mascolo

” Positano è accoglienza, tolleranza e solidarietà. Positano non appartiene a nessun colore politico. Positano non si lega.

Oggi è stato dimostrato da tantissimi Positanesi che hanno partecipato ad un’iniziativa spontanea mostrando con compostezza il loro disappunto per una riunione politica organizzata nella loro cittadina. Grazie a chi ha partecipato, a chi ha mostrato le lenzuola ai balconi e a chi ci ha aiutato a sostenere l’evento.

#Positanononsilega

#nonmilego “

Positanonews ha seguito ampiamente entrambe le manifestazioni, quella della Lega con i rappresentanti della provincia di Salerno e l’onorevole Vuolo, e quella dei manisfestanti di Positano non si Lega, unica testata giornalistica sul posto, facendo il suo lavoro, documentando tutta la giornata dalle 10 alle 13. Sui nostri canali instagram, facebook, twitter e you tube