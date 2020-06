Positano, donna tenta furto di due vestiti in nota sartoria: fermata

Un tentativo di furto non andato a buon fine. Poco fa, una donna ha provato a sottrarre illecitamente due vestiti ad una nota sartoria di Positano, in piazza dei Mulini. Sfortunatamente per lei, quest’ultima è stata vista da alcuni passanti che, accortisi della scena, hanno subito avvertito il titolare che ha provveduto a fermare la furbetta. Il furto era stato provato semplicemente infilando in una busta i due abiti.

Non è un problema sconosciuto, quelli dei taccheggi a Positano, specialmente nel periodo estivo. Sono tanti i casi che segnaliamo quando l’affluenza di turisti è elevata, spesso nella confusione, qualche furbetto riesce a farla franca. Fatto sta che, per cause che già conosciamo, non è ancora partito il turismo di massa e già si verifichino questi casi.