Positano. Don Raffaele un prete di mare e “Nicola” , che bei ricordi dal libro di Colavolpe che ci posta Daniele Esposito che ha una collezione privata meravigliosa.

Una copia magari gliela chiederemo per un settore della biblioteca comunale che gestisce l’associazione Posidonia, di cui facciamo parte, per le future generazioni che non conoscono queste storie belle fatte di umanità. Daniele impreziosisce il web con storie vere fatte di carne e ossa che parlano di uomini e donne, di vita vissuta. Don Raffaele lo ricordiamo era un prete buono che aveva amore e pazienza per tutti.

di 7 Galleria fotografica Positano,"Don Raffaele: un prete di mare"









Grazie Daniele per questo ricordo.