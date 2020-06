Positano. Domenica d’estate tra sole e caldo ma nel pomeriggio arrivano i primi segnali di maltempo

Positano. Questa prima domenica d’estate è cominciata all’insegna del sole e del cielo terso, richiamando anche tante persone sulle spiagge per regalarsi una giornata rilassante. Ma a partire dalle 17.00 la situazione è nettamente cambiata con il profilarsi all’orizzonte di grossi nuvoloni scuri che non lasciano presagire nulla di buono, considerato che già in alcune zone della Campania la pioggia è cominciata a cadere. Il repentino mutamento delle condizioni atmosferiche ha spinto molti bagnanti a lasciare la spiaggia prima che la situazione potesse peggiorare mentre altri hanno preferito continuare a godersi il momento anche senza il sole che riscalda la pelle. Le previsioni meteo parlano di possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio ed in serata… Staremo a vedere, nel frattempo buona parte della domenica estiva è stata salvata.