Positano. Domani la ripartenza in sicurezza del ristorante “Lo Guarracino”. Dopo il forzato lock down che ha visto i cittadini italiani chiusi nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, in questa nuova fase sono diverse le attività che stanno, finalmente, riaprendo. Anche Positano, in una Costiera Amalfitana fortunatamente soltanto sfiorata dal virus, sta ripartendo. In particolare, a partire da domani, giovedì 18 giugno 2020, riaprirà in tutta sicurezza il ristorante Lo Guarracino, che che gode di una splendida terrazza panoramica sul mare.

Per prenotazioni contattare il numero telefonico 089 875794 o inviare una mail all’indirizzo info@loguarracinopositano.it