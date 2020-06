Positano, divieto di sosta per le bici in via Cristoforo Colombo: proteste. “Alle auto tutto concesso”

Proteste di alcuni cittadini di Positano che hanno dovuto fare i conti con un nuovo divieto di sosta, in via Cristoforo Colombo, divieto che è indirizzato alle biciclette. Difatti, ci troviamo proprio nei pressi del Savoia, sulla nota ringhiera. Le proteste sono legate al fatto che a Positano non siano presenti rastrelliere per biciclette al centro del paese: “Alle auto tutto è concesso”, ha dichiarato qualcuno, che chiede anche l’istallazione di panchine intelligenti, per poter ricaricare bici, smartphone e così via.

Certo è che l’immagine delle auto parcheggiate poco distanti in divieto di sosta non rende felici i ciclisti.