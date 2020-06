Positano. Dietro le quinte della RAI Domenico Cuomo. Un brillante servizio su Positano e’ andato in onda per Detto Fatto su rai due questa settimana. Dietro le quinte, a muovere i fili della regia, un positanese trapiantato a Milano, che abbiamo visto all’opera anni fa, mentre presentava una delle serate del Myth Festival. Domenico Cuomo, anno 82, laureato a Fisciano in giornalismo e comunicazione di massa. Laurea specialistica in Cinema, Tv e Produzione Multimediale allo IULM di Milano. Dottorato in comunicazione e new media e con cotutela alla Ryerson University di Toronto (Canada). Giornalista Pubblicista dal 2011. Da 10 anni regista per contributi esterni e collaborazione autoriale per Detto Fatto, RAI. Fa parte degli autori di Tvtalk programma del sabato pomeriggio di rai 3. Da tre anni regista per la storica trasmissione radiofonica di radio 3 “piazza verdi”, interamente dedicata alle proposte teatrali e musica classica. Parallelamente al lavoro in RAI, partecipa come tutor a seminari sui prodotti audiovisivi e Regia all’ ITSOS, istituto albe Steiner di Milano. Uno che non sta fermo un momento, insomma. Infatti, in pieno lockdown, direttamente da casa sua, lancia, assieme alla compagna, un blog sulla cucina campana fatto tutto homemade www.fabrigreco.it

Gli auguriamo ogni fortuna, ma ci sembra che se la stia costruendo, come ogni buon positanese sa fare.