Positano Covid-free, gli alberghi i ristoranti e i servizi aperti – 11 Giugno 2020

Positano Covid-free . Gli alberghi ed i ristoranti aperti . La perla della Costiera amalfitana è uscita dalla fase di lockdown con zero casi di coronavirus covid-19 , per questo è totalmente e radicalmente Covid-free. La cittadina della Costa d’ Amalfi è uno dei paesi più ambiti della Campania, d’ Italia , del mondo. Ci arrivano mail e telefonate dappertutto, anche dalla Germania, Inghilterra, USA , molti ci seguono e chiedono anche informazioni in inglese. Ora qui abbiamo l’elenco delle attività che sappiamo sono aperte a Positano aggiorneremo l’elenco ogni giorno.

NON SIAMO UN ORGANO UFFICIALE ( Comune e Azienda di Soggiorno dovrebbero farlo dal punto di vista istituzionale ) MA SIAMO POSITANONEWS, L’UNICO GIORNALE DI POSITANO DI POSITANESI CHE INFORMANO QUOTIDIANAMENTE DA 16 ANNI IN MANIERA SEMPRE PIU’ INNOVATIVA. Un riferimento assoluto all’estero ( in questi giorni di lockdown anche 100 mila lettori al giorno!) e vogliamo dare questo servizio per il paese MA CON IL VOSTRO AIUTO. Non lamentatevi se non ci siete! Non è un errore voluto, siamo in tanti in redazione e non abbiamo tutte le informazioni se non ce le fornite e se nessuno fa informazione istituzionale. Inviateci la vostra attività a info@positanonews.it VI INSERIREMO GRATUITAMENTE NELL’ELENCO. Se qualcuno vuole far pubblicità o avvalersi dei nostri servizi sui social network con creazione di pagine facebook, instagram, twitter anche gestione degli stessi , comunicati stampa , post, video, foto, pubblicità diretta su Positanonews o su siti turistici come holidaycoast o sul blog Enogastronautanews inviate a commerciale@positanonews.it. Queste informazioni le diamo gratis per il paese, per la ripartenza, per Positano.

Hotels, restaurants and services open in Positano.

11 Giugno 2020

Hotels

Conca d’Oro

Villa Gabrisa

Casa Albertina

Eden Rocks

Flavio Gioia

Posa Posa

Restaurants

La Taverna del Leone

C’era Una Volta

Il Grottino

La Cambusa

La Pergola

Chez Black

Tre Sorelle

Il Mediterraneo

Adamo ed Eva

La Tagliata

Services

Bar : Internazionale, Buca di Bacco

Taxi: Positano Car Service , Get To Positano