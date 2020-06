Positano. Convocazione consiglio comunale il 30 giugno: tra gli argomenti TARI, regolamento polizia municipale e rappresentanti asilo Luigi Rossi.

Il Comune di Positano ha avvisato la popolazione che il giorno 30 giugno 2020 alle ore 12.00 in prima convocazione ed il primo luglio 2020 sempre alle ore 12.00 in seconda convocazione si terrà la riunione del consiglio comunale, in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze in Municipio per deliberare sull’ordine del giorno.

Gli argomenti da trattare nel corso della seduta sono:

lettura ed approvazione verbali sedute precedenti approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019 emergenza Covid-19 – differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2020 convenzione per la gestione in forma associata con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per l’esercizio delle funzioni e determinazioni in materia di valutazione di incidenza; conferma e ratifica delle funzioni e delle deleghe complessive nuovo regolamento del corpo di polizia municipale del Comune di Positano, approvazione nomina rappresentanti del Comune di Positano nel Consiglio di Amministrazione della fondazione “Asilo Luigi Rossi”

Qui l’allegato.