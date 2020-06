Positano, controlli a tappeto dei NAS per norme anticovid: tutto in regola

Positano (Salerno), Costiera amalfitana. Ieri i Nuceli Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri (NAS) hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio, dalle zone alte fino a quelle al livello del mare, i militari hanno percorso tutta la città verticale partendo dall’altezza della Chiesa Nuova e setacciando bar, tabaccherie, attività commerciali e ristoranti con le rispettive cucine, per fare il punto sull’attività di verifica del rispetto delle disposizioni anti covid-19.

Dopo l’emergenza sanitaria la città di Positano, nonostante la sua “immunità” al coronavirus covid-19, ha riscontrato un totale rispetto delle regole, sia durante il lockdown che nelle fasi successive. Ora, con gran parte delle attività turistiche compromesse per questa stagione estiva, i positanesi continuano ad essere ligi al dovere per assicurare ai turisti in arrivo una vacanza ai livelli che la città verticale ha sempre garantito.