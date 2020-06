E’ in corso in questi minuti il Consiglio Comunale a Positano, presso la sala delle adunanze in Municipio per deliberare sull’ordine del giorno.

Noi siamo presenti e stiamo documentando in diretta quanto viene discusso. Tra i vari argomenti che verranno affrontati ci sono l’emergenza Covid-19, in particolare differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2020; la convenzione per la gestione in forma associata con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per l’esercizio delle funzioni e determinazioni in materia di valutazione di incidenza; conferma e ratifica delle funzioni e delle deleghe complessive; nuovo regolamento del corpo di polizia municipale del Comune di Positano e nomina rappresentanti del Comune di Positano nel Consiglio di Amministrazione della fondazione “Asilo Luigi Rossi”.

In questo momento si sta parlando di bilancio. Il sindaco Michele De Lucia, ha confermato come l'”avanzo” verrà usato per aiutare sia aziende che cittadini, il tutto, quindi, senza indebitarsi: sono previste varie misure, dagli aiuti alimentari, alla valorizzazione degli spazi pubblici.