Positano, concesso ampliamento suolo pubblico anche se prospiciente

Positano (Salerno). Il comune di Positano in Costiera amalfitana con ordinanza che pubblichiamo sotto, per le misure di contenimento del coronavirus Covid-19, ha concesso un ampliamento del suolo pubblico del 20 per cento generalizzato, per le nuove attività il 50% dell’area interna e si permetterà anche occupazione di suolo pubblico in area prospiciente, anche se vi è un passaggio o un marciapiede.

Suolo pubblico ampliamento per il covid ordinanza dell’amministrazione De Lucia