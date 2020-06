Positano, camion nella strada per Montepertuso: traffico e disagi, l’appello dei cittadini

Positano, Costiera amalfitana. Quotidianamente i positanesi denunciano che un veicolo di grosse dimensioni debba transitare all’ora di punta in una strada talmente difficoltosa come quella per Montepertuso, con auto in sosta che rendono impossibili le manovre e che, spesso e volentieri, si ritrovano anche i segni del passaggio di un colosso del genere.

I cittadini invocano un aiuto dalle amministrazioni, nella speranza che scendano in campo con vigili o forze dell’ordine per arginare il problema, se non estinguerlo del tutto.