Positano, boom nel weekend: parcheggi e spiagge piene

A Positano esplode l’estate e in quest’ultimo weekend di giugno, dalle vie del mare e via terra è già boom di presenze con spiagge e parcheggi. Nonostante tutto quello che si è detto sulla fruibilità delle spiagge libere nel paese verticale, tale situazione è un segnale positivo per la ripresa post lockdown.

Sia dal Parcheggio Mandara che dal Garage Di Gennaro si sventola il cartello “Completo”, a metà giornata i posti erano già tutti esauriti, con i veicoli al sicuro nei due principali parcheggi positanesi, con le famiglie che possono vivere una giornata in tutto relax, godendosi le meraviglie della Perla della Costiera.