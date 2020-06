Positano, avvistato nella rada il Sealyon Yacht: proprietario è un magnate dell’immobiliare

La rada di Positano finalmente si popola di yacht, quest’oggi è stato infatti avvistato l’incredibile Sealyon Yacht: un imbarcazione di 62 metri dal valore stimato intorno ai 40 milioni di euro. Partito da Genova ad inizio giugno, lo yacht è stato attraccato a Portofino, prima di salpare per la Costiera Amalfitana.

L’ex Candyscape era di proprietà dei fratelli Candy, che hanno contribuito ha creare gli interni di questo lussuoso panfilo. Ristrutturato in Italia, nel porto di Viareggio, il “Leone del Mare” è dotato della migliore tecnologia nautica unita ad un design ricercato. Oggi il Sealyon è di proprietà di Anthony Lyons, magnate dell’immobiliare britannico residente nelle Bahamas.

Con Simon Conway, Lyons è stato il co-fondatore di Cervino Capital, una società di investimento in proprietà immobiliari. Nel 2004, i due soci acquistarono immobili a Earls Court e Olympia (a Londra), per 245£ milioni del 2004, rivendendoli alla Liberty International per 380 milioni di sterline nel 2007. Tre anni dopo ha venduto la propria dimora nell’Hampstead, a Londra per 43 milioni di sterline.

Con Conway e Brett Palos, Lyons ha acquistato l’ O2 Center nel 2009, poi con il socio Conway ha 250 milioni di sterline in due data center situati in Bury Green, Hertfordshire e Chesham, Buckinghamshire. Lyons possiede anche proprietà attraverso la St James Capital e nel 2017 offre rapide soluzioni al risparmio per salvare clienti come la British Petroleum, Ferrari, Ford e Shell.

Lo yacht, con sedici cabine che possono ospitare dodici persone più l’equipaggio (composto da 16 addetti), è stato costruito nel 2009 e ha il ponte principale, rivestito con legno di pregiato palissandro. Sulle pareti è affisso un proiettore 3D sul quale è possibile monitorare la posizione dello yacht oltre alla situazione aggiornata in tempo reale del meteo.

Anche gli interni sono dotati di ogni confort: divani pregiati, tv con schermo al plasma dove il più grande installato è di 103 pollici che permette una visione effetto cinema. Nel salone è presente un pianoforte a coda, dal valore di 100 mila euro, che suona in modo automatico e riproduce il pezzo ideale per feste importanti.

Essendo molto tecnologico non sono state costruite le scale ma solo un ascensore con vetri trasparenti che crea un bell’effetto di colori al passaggio della luce. Il bagno, invece, ha rubinetti forgiati su misura e firmati, mura di marmo e Tv impermeabili. Noleggiare questo mix di lusso e tecnologia, costa ben 325mila euro a settimana, spese escluse.