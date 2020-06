Positano. Lo staff di Positanonews fa i suoi più sinceri auguri alla giovane Viviana Fusco , che con lo splendido voto di 110 e lode ha conseguito la laurea in lingue per la comunicazione interculturale e di impresa . La neo dottoressa si rivela un “gioiello” prezioso per la famiglia e tutta la perla della Costiera amalfitana. Ad Maiora.