Positano. Auguri di buon compleanno a don Giulio Caldiero che spegne le 77 candeline

Positano ( Salerno ) . Auguri di buon compleanno a don Giulio Caldiero che spegne le 77 candeline . Avrebbe voluto festeggiare sicuramente in maniera diversa, ma anche se non vi sarà un festeggiamento in piazza, come gli hanno fatto negli scorsi anni nella cittadina della Costiera amalfitana, sarà una festa bella perchè Positano è uscita immune dal coronavirus covid-19. Una vita in parrocchia, con ruoli di rilievo nella Arcidiocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni, e la gestione della Chiesa in questo periodo di lockdown, forse il peggiore per la cittadina nell’ultimo mezzo secolo, ma ora si può tirare un sospiro di sollievo.