Positano. Auguri ai gemelli Attanasio da parte di Positanonews, il messaggio della mamma

Positano, Costiera Amalfitana. Auguri ai gemelli Attanasio da parte di Positanonews, il messaggio della mamma.

“Mi sono innamorata di occhi chiari, appena i nostri sguardi si sono incrociati mi sono persa in loro. Ho sfiorato il volto con baci leggeri, mano nella mano, ho sentito il calore del corpo stretto a me, il battito del cuore impazzito dalla felicità, l’emozione provata indescrivibile. Ma persa in quello sguardo ho capito cos’è l’amore assoluto. L’amore che ogni mamma prova quando abbraccia per la prima volta i propri figli, l’amore che niente e nessuno può cambiare, l’amore che dura tutta una vita, l’amore che ti riempie il cuore ad ogni abbraccio, ad ogni sorriso, ed è con tutto il mio amore che faccio gli auguri di buon compleanno ai miei bellissimi Davide e Antonio”. E’ questo il messaggio della mamma di Antonio e Davide per il loro compleanno. Anche la redazione di Positanonews si unisce alla felicità e porge i suoi sinceri auguri ai gemelli Attanasio.