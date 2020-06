Positano. Assembramento alla fermata della Sita, nessuna distanza di sicurezza ed in tanti senza mascherina

Positano. Oggi, 2 giugno, prove generali di una stagione estiva oramai alle porte. La città verticale è stata presa d’assalto da tantissime persone che, provenienti da varie zone di Salerno e provincia, hanno voluto regalarsi una giornata di sole e di mare, complice le piacevoli temperature. Una prova generale che possiamo definire fallimentare per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico ed i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Basta guardare le foto scattate nel primo pomeriggio in località La Sponda alla fermata dell’autobus della Sita per raggiungere Amalfi. Decine e decine di persone, accalcate tra di loro, molte senza nemmeno la mascherina di protezione il cui indosso, è bene ricordarlo, in Campania è obbligatorio anche nei luoghi all’aperto. Zero controlli e, quindi, nessuna sanzione. Una situazione ingestibile e che non rappresenta di certo una bella cartolina per Positano e per la sua vocazione turistica, immagini che non trasmettono certamente l’idea di sicurezza. Ricordiamo che, in base alle nuove disposizioni sul distanziamento sociale, ogni autobus della Sita può trasportare un massimo di 20 persone. A questo punto sono necessarie delle corse supplementari perché quelle previste dall’orario in vigore non basteranno di certo a garantire il trasporto di tutti gli utenti in attesa alla fermata. Ed il problema diventerà sempre più grave con l’arrivo dei turisti dalle altre regioni italiane e, prossimamente, dal resto dell’Europa e dagli altri Stati. Positano e l’intera costiera amalfitana rischiano di farsi trovare impreparati nel settore dei trasporti non garantendo la sicurezza ai turisti ed ai residenti.