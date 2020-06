Positano . Arrivano i soccorsi con polizia e soccorso alpino, ma l’escursionista sul Sentiero degli Dei sostiene di non averli chiesti

Positano ( Salerno ) . Arrivano i soccorsi con polizia e soccorso alpino, ma l’escursionista sul Sentiero degli Dei sostiene di non averli chiesti . Incredibile epilogo del soccorso di oggi in Costiera amalfitana, del Sentiero più frequentato del mondo, da Agerola, per Praiano fino a Nocelle.

Riceviamo il comunicato intervento da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sul sentiero degli Dèi e dell’attività addestrativa con elicottero della Polizia di stato. Entrambi gli eventi si sono svolti oggi. Si allega 1 foto dell’attività addestrativa e 2 foto dell’intervento.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono stati impegnati oggi in una attività addestrativa insieme al 6 reparto volo di Napoli della Polizia di Stato. Mantenere sempre l’elevato livello addestrativo e le capacità operative dei nostri tecnici e degli operatori della PS, ha portato alla stipula di un protocollo di intesa tra gli enti che si concretizza con addestramenti periodici nei differenti “punto caldi” della Campania.

L’evento ha avuto luogo nel comprensorio dei Monte Comune, nel cuore del Parco Regionale dei Lattari, e l’attività che è stata concentrata su imbarchi e sbarchi con verricello in zone boscata e rocciose di cresta. Base delle operazioni è stata l’elisuperficie Skyapache di Vico Equense (NA).

Durante le operazioni la centrale operativa del 118 ha segnalato la presenza di una donna accasciata lungo il sentiero degli Dèi. Grazie al velivolo della PS, 2 tecnici del CNSAS sono stati condotti sul posto, mentre le squadre di terra si dirigevano in zona. La donna, raggiunta dai soccorritori del CNSAS ha rifiutato il soccorso dichiarando di non essere stata lei a richiederlo.