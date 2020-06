Positano ( Salerno ) . Ancora un incidente con un ciclomotore, sangue al Canneto. In pochi giorni due incidenti, in questo momento ancora un incidente a un centauro con il ciclomotore sulla S.S. 163 Amalfitana. La Strada Statale, esattemente Via Guglielmo Marconi, che da Amalfi va in direzione Sorrento. Il tratto da tutti noi conosciuto come “Canneto” , qui scorre un torrente e c’era un laghetto, nell’area dove si trovano ora i mezzi dell’igiene urbana e un ricovero taxi. Una serie di curve, poi un rettilineo ingannevole basta poco per scivolare o per trovarsi di fronte un’auto , che a sua volta si trova a sorpassare. Sul posto il 118 ed i carabinieri prontamente intervenuti . A dopo aggiornamenti.

