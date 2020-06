Positano. Anche Fornillo pronta per la ripartenza: al lavoro per gli stabilimenti balneari. Anche la spiaggia di Fornillo si avvia alla riapertura: attualmente al lavoro per gli stabilimenti balneari, il tutto sarà pronto per la prossima settimana. Al riguardo, Positanonews ha sentito le parole di Roberto Grassi, che ha affermato: “Oggi è il primo giorno. Ci stiamo impegnando, stiamo spostando il pontile. Fra un paio di giorni iniziamo a fare tutti i buchi a terra ed a montare”.