Positano anche Da Adolfo si riparte

Last but not least.. Ecco che ripartono anche loro a Laurito i mitici “Da Adolfo”. Oramai luogo simbolo nel mondo della spensieratezza positanese, il “buen retiro” dei Vip e degli uomini di cultura. Qui ci trovi di tutto , siamo nella spiaggia alla fine del mondo di Positano, al confine con Praiano verso Amalfi, nel cuore della Costiera amalfitana. Una spiaggia selvaggia, incastonata fra le rocce, la “laguna blu” della Campania. Da Adolfo a Sergio e Daniele l’avventura continua, inutile dirlo, solo su prenotazione… Un grande, immenso, affettuoso in bocca al lupo da Positanonews

Foto del “leone” Claudio Apuzzo