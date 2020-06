Positano, altra bella notizia: riapre Hotel Posa Posa!

Detto, fatto. Vi avevamo annunciato che nel giro di poche settimane diversi Hotel di Positano avrebbero riaperto e così sarà. Da oggi, infatti, riapre l’Hotel Posa Posa. La splendida struttura di via Pasitea è stata una delle prime strutture ricettive a decidere di tornare alla normalità: non possiamo fare altro che fare un grande in bocca al lupo ai titolari.

Un momento difficile, che però gli imprenditori della perla della Divina sono intenzionati a superare. La strada è sicuramente ancora lunga, ma l’idea di poter portare avanti un lavoro di livello, puntando comunque ad ottenere dei risultati quantomeno accettabili durante l’estate, è la via giusta.

Come già detto nei giorni scorsi, c’è stata, in queste settimane specialmente, grande coordinazione e comunicazione tra le varie strutture ricettive e ciò ha fatto benissimo al settore. Si è ritrovata, comunque, una coesione fondamentale.

Ricordiamo che anche l‘Hotel Sirenuse, l’Hotel Pupetto e il San Pietro di Positano riapriranno: il primo albergo riaprirà il prossimo 2 luglio; il secondo albergo riaprirà il il 26 giugno ed il terzo il prossimo 3 luglio.