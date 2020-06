Positano al voto, Lorenzo Cinque: “Un errore la manifestazione contro Lega”

Positano, Costiera Amalfitana. Si entra in clima elettorale, con la consultazione per il rinnovo del consiglio comunale che ci sarà il prossimo settembre. Abbiamo sentito Lorenzo Cinque, che attualmente è l’unico che ha espresso apertamente l’intenzione di scendere in campo come antagonista dell’amministrazione uscente, guidata da Michele De Lucia.

“Al momento stiamo lavorando per una squadra e un progetto alternativo che mette al centro il paese, aperto a tutti e senza schieramento ideologico”, ci spiega Cinque. L’albergatore poi torna sulla manifestazione del 2 giugno a Positano: “E’ stato un errore fare quella protesta così plateale sulla spiaggia contro la Lega, anch’io ho messo il lenzuolo, ma per me è stato un errore che può essere anche controproducente nel farla con tale evidenza”.

Cosa farai, aspetti Domenico Marrone, come volevi fare una volta? “No, io non lo aspetto più – ci dice Lorenzo Cinque – a questo punto, a breve daremo notizie”.

Manca quindi solo l’annuncio di una compagine guidata da Cinque, ex assessore al turismo con un passato come presidente degli albergatori della Provincia di Salerno e della Federturismo Campania. Si tratta di un ritorno storico, di un imprenditore nel settore alberghiero, dai tempi di Sersale, negli anni ’60 oppure Attanasio, non si ripete una situazione analoga.

In attesa di notizie ufficiali, questa è la situazione in vista delle elezioni amministrative: Giuseppe Guida o Francesco Fusco per il gruppo di De Lucia, Lorenzo Cinque e Domenico Marrone, con due proposte politiche distinte, che andranno a sfidare i candidati espressione della maggioranza uscente.