Positano. Sono iniziati i lavori della Regione Campania nella zona del porto. Due le aree della banchina interessate dai cantieri mentre non rientra nei lavori lo spazio antistante le cabine dove comunque ci sono dei problemi, in particolare delle asperità del suolo che potrebbero costituire un pericolo per chi vi passeggia rischiando di inciampare. Ci auguriamo che si provveda a rendere sicuro anche detto spazio essendo uno dei punti maggiormente frequentati anche da chi raggiunge il punto per l’imbarco su traghetti ed aliscafi.