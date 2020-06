Positano, adesso è ufficiale: riapre la Villa Romana!

“È con immenso orgoglio che annuncio ufficialmente l’apertura del Museo Archeologico Romano di Positano lunedì 1 giugno 2020 – dice il sindaco De Lucia. Il nostro sito archeologico è parte integrante della città di Positano, il fiore all’occhiello della comunità intera e patrimonio culturale di immenso valore storico, artistico e antropologico. Le vicende degli ultimi mesi hanno sconvolto gli assetti internazionali, causando profondi danni all’economia e al settore turistico. Noi positanesi abbiamo la fortuna di vivere in un posto unico, in cui tutti vorrebbero già essere in vacanza per godersi la bellezza umanizzata e paesaggistica di questo luogo. La riapertura del museo darà il via alla tanto attesa stagione estiva, una stagione anomala se paragonata agli anni precedenti, ma noi Positanesi siamo abituati a rimboccarci le maniche e soddisfare le esigenze dei nostri amati ospiti. È per questo motivo che abbiamo stabilito, in accordo con la Soprintendenza, che per tutti i clienti delle strutture ricettive di Positano, il biglietto per chi soggiorna nella città romantica sarà ridotto a 5 euro. L’hotel, il b&b, la casa vacanza che vorrà, potrà offrire un coupon / voucher timbrato ai propri ospiti, arricchendo di un valore aggiunto il soggiorno a Positano. L’ospitalità è uno dei nostri punti forti e quest’anno punteremo alla tutela dei visitatori rispettando le misure prescritte contro il contagio da covid-1. Gli ingressi al sito museale, rispetteranno l’orario estivo 9:00-21:00 (ultimo ingresso 20:30) per permettere la sua fruizione a 5 persone ogni 30 minuti, i quali avranno il piacere di rivivere la storia millenaria di Positano accompagnati da archeologi locali. Le aree, inoltre, saranno sanificate dopo ogni tour guidato. La cultura non è una scommessa bensì una risorsa su cui si rafforza l’identità di una comunità, un popolo come il nostro che si è distinto nella storia e continuerà a farlo.”

Il Sindaco di Positano Michele De Lucia